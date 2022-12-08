Polul sărăciei din România - În Botoșani este cea mai mică pensie din țară

Botoșani, Giurgiu și Vrancea sunt județele considerate Polul sărăciei. Acolo, pensionarii o duc cel mai greu, și asta pentru că au cele mai mici pensii din întreaga țară. În unele județe, pensia media abia ajunge la 1.400 de lei pe lună.

Botoșani, Giurgiu și Vrancea sunt județele considerate Polul sărăciei. Acolo, pensionarii o duc cel mai greu, și asta pentru că au cele mai mici pensii din întreaga țară. În unele județe, pensia media abia ajunge la 1.400 de lei pe lună.

Cea mai mică pensie medie din ţară este la Botoşani, iar cea mai mare în Hunedoara.

Cea mai redusă pensie medie este în Botoşani, de 1409 lei pe lună. Acolo, pensionarii trăiesc în medie cu 46 de lei pe zi.

Judeţele Giurgiu şi Vrancea sunt şi ele la polul sărăciei din ţara noastră.

Cea mai ridicată pensie medie este în Hunedoara, de 2345 de lei pe lună. Din urmă vine judeţul Braşov, dar şi Capitala.

Creşterea punctului de pensie cu 12,5% de la 1 ianuarie ar aduce în plus 176 de lei, în medie, pensionarilor din Botoşani. Acolo unde avem cea mai redusă pensie medie din ţară.

La polul opus, în Hunedoara, judeţul cu cea mai ridicată pensie medie, majorarea de la 1 ianuarie va aduce în plus seniorilor aproximativ 295 de lei.

Cele mai mici pensii

1. Botoşani, pensia medie 1409 lei/ lună = 46 de lei/ zi

2. Giurgiu, pensia medie 1419 lei/lună

3. Vrancea, pensia medie 1427 de lei/lună

Cele mai mari pensii medii

1. Hunedoara, pensia medie 2354 de lei/lună = 78 de lei/zi

2. Braşov, pensia medie 2354 de lei/lună

3. Bucureşti, pensia medie 2.249 de lei/lună.

Sursa: Realitatea de Botosani