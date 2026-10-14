Percheziții la o primărie din Botoșani pentru eliberarea ilegală a unui certificat auto

Poliția Transporturi Botoșani a executat un mandat de percheziție la o primărie din județ, în dosar deschis pentru fals material și uz de fals, după ce s-a stabilit că un certificat auto a fost eliberat fără documentația legală.
Polițiștii Biroului Județean de Poliție Transporturi Botoșani au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară la o unitate administrativ-teritorială din județul Botoșani. Acțiunea s-a desfășurat în cadrul unei anchete penale pentru infracțiuni de fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals.
Potrivit informațiilor publicate de Botoșăneanul, cercetările anterioare au stabilit că, pe 26 iulie 2024, instituția respectivă ar fi eliberat fără drept un certificat de înregistrare pentru un autovehicul. Documentul a fost emis în lipsa documentației prevăzute de lege pentru această procedură.
În timpul percheziției, forțele de ordine au identificat și ridicat mai multe mijloace materiale de probă, inclusiv înscrisuri, pentru a fi folosite în continuarea cercetărilor. Poliția menține că dosarul este în curs de soluționare.