Percheziții la o primărie din Botoșani pentru eliberarea ilegală a unui certificat auto

Publicat 14 oct. 2026, 14:12 Sursă Botoșăneanul

Poliția Transporturi Botoșani a executat un mandat de percheziție la o primărie din județ, în dosar deschis pentru fals material și uz de fals, după ce s-a stabilit că un certificat auto a fost eliberat fără documentația legală.

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