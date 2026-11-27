Publicat 27 nov. 2026, 16:58 Sursă hotnews

Sorin Grindeanu a declarat vineri că ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, trebuie să realizeze o rectificare corectă a bugetului, după ce raportul privind starea finanțelor publice a arătat obligații neachitate de aproape 50 de miliarde de lei.

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