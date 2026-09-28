Parlamentul Ungariei i-a ridicat imunitatea lui Peter Magyar și a doi foști miniștri ai lui Viktor Orban

Parlamentul Ungariei a votat luni ridicarea imunității premierului Peter Magyar și a doi foști miniștri din guvernele lui Viktor Orban, permițând continuarea unor anchete penale distincte.
Moțiunea a fost aprobată cu 139 de voturi pentru, fără voturi împotrivă sau abțineri, în timp ce parlamentarii Fidesz și ai partidului aliat KDNP au boicotat ședința.
Peter Magyar, anchetat pentru un incident din 2024
În cazul premierului ungar, ancheta vizează un incident petrecut în iunie 2024, înainte ca acesta să preia funcția de prim-ministru.
Potrivit procurorilor, Magyar ar fi luat telefonul unui bărbat care îl filma într-un local din Budapesta, ar fi refuzat să i-l înapoieze și ulterior l-ar fi aruncat în Dunăre. Telefonul a fost recuperat și restituit proprietarului. Autoritățile consideră că fapta poate fi încadrată la infracțiunea de furt.
Magyar respinge acuzațiile și a susținut că dosarul este o acțiune motivată politic. El a cerut personal ridicarea imunității, afirmând că dorește ca ancheta să poată continua. Înaintea votului, premierul a declarat că își asumă toate acțiunile și că nu a comis o infracțiune.
Un fost ministru este acuzat de folosirea unor fonduri publice
Balazs Hanko, fost ministru al Culturii și Inovației și parlamentar Fidesz, este vizat într-un dosar privind presupusa utilizare nelegală a unor fonduri publice.
Anchetatorii susțin că aproximativ 17,3 miliarde de forinți, echivalentul a circa 47 de milioane de euro, ar fi fost deturnați din fondurile destinate proiectelor culturale. O parte din bani ar fi fost folosită pentru finanțarea campaniei electorale a Fidesz din 2026, potrivit acuzațiilor formulate în anchetă.
Hanko respinge acuzațiile și susține că este vizat de o procedură cu caracter politic. Ancheta nu înseamnă că fostul ministru a fost condamnat sau că acuzațiile au fost stabilite definitiv de o instanță.
Al doilea fost ministru, suspectat de luare de mită
Miklos Sesztak, fost ministru al Dezvoltării în perioada 2014-2018 și parlamentar al KDNP, este anchetat într-un dosar separat.
Procurorii îl suspectează că ar fi primit mită și alte beneficii necuvenite în legătură cu achiziția unor autobuze second-hand și cu alte contracte publice. Potrivit informațiilor prezentate de autorități, prejudiciul și sumele investigate se ridică la zeci de milioane de euro.
Și Sesztak neagă acuzațiile formulate împotriva sa. Ridicarea imunității permite procurorilor să continue procedurile în dosarul care îl vizează.
Fidesz și KDNP au boicotat votul
Partidul Fidesz, condus anterior de Viktor Orban, și aliatul său KDNP nu au participat la votul privind ridicarea imunității celor trei parlamentari. Reprezentanții celor două formațiuni au contestat acuzațiile și au caracterizat procedurile drept motivate politic.
Pentru cei doi foști miniștri, anchetele reprezintă primele proceduri penale de acest nivel îndreptate împotriva unor foști oficiali de rang înalt din perioada de 16 ani în care Viktor Orban s-a aflat la conducerea guvernului ungar.
Investigațiile fac parte din demersurile noii administrații de la Budapesta de a verifica presupusele cazuri de corupție și folosire nelegală a banilor publici din perioada guvernării precedente.
Ridicarea imunității deschide calea pentru continuarea anchetelor, însă niciunul dintre cei trei politicieni nu este condamnat în aceste dosare în urma votului de luni.