Mercedes-Benz produce în Ungaria un nou model electric. Fabrica poate ajunge la 350.000 de mașini pe an
Mercedes-Benz produce în Ungaria un nou model electric. Fabrica poate ajunge la 350.000 de mașini pe an
Fabrica poate ajunge la 350.000 de mașini pe an
Mercedes-Benz a început producția de serie a noului model complet electric GLB la uzina sa din Kecskemét, situată în centrul Ungariei. Capacitatea fabricii poate fi extinsă până la 350.000 de vehicule anual, potrivit autorităților ungare.
Anunțul a fost făcut luni de ministrul Comerțului și Afacerilor Externe, Péter Szijjártó, care a participat la ceremonia oficială de lansare a producției. Extinderea activității Mercedes-Benz este considerată un pas important în strategia Ungariei de a atinge o producție anuală de un milion de automobile.
Oficialul ungar a subliniat că demararea producției noului model electric marchează o etapă semnificativă în planurile de dezvoltare ale constructorului german și oferă o bază solidă pentru portofoliul său viitor. În același timp, investiția reprezintă un câștig major atât pentru orașul Kecskemét, cât și pentru economia Ungariei.
Mercedes-Benz a construit la Kecskemét a doua fabrică a grupului, care este și cea mai mare unitate de producție auto amplasată într-un singur oraș din Ungaria. În prezent, uzina are aproximativ 4.500 de angajați și este cel mai mare angajator din regiune.
Citește și:
- 20:39 - ONU acuză Israelul de încălcarea dreptului internațional: legea pedepsei cu moartea, calificată drept „crimă de război”
- 19:12 - Pițurcă atacă decizia FRF: „I-au pus viața în pericol lui Mircea Lucescu”
- 18:12 - Premieră globală la București: Maestrul Nicolae Voiculeț lansează Orchestra Mondială a Păcii la Palatul Parlamentului
- 17:58 - Ana Maria Păcuraru, interviu exploziv cu celebrul consultant politic israelian Ilan Marciano. ”Europa va plăti dacă nu reacționează. Iranul s-a pregătit 47 de ani pentru asta” -VIDEO
