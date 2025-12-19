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Lovitură fără precedent în Mediterană: Ucraina a atacat cu drone un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei
Lovitură fără precedent în Mediterană: Ucraina a atacat cu drone un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei
Ucraina a atacat cu drone un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei
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