Întreruperi de curent în Botoșani pe 19 și 20 octombrie: programul detaliat al Delgaz Grid

Locuitorii din Vlăsinești, Bozieni, Sârbi, Miron Costin, Guranda și Oroftiana vor fi afectați de întreruperi programate ale energiei electrice pe 19 și 20 octombrie 2026.
Delgaz Grid a anunțat un program de lucrări pentru modernizarea și dezvoltarea rețelelor de distribuție din județul Botoșani. Aceste intervenții vor determina întreruperea temporară a alimentării cu energie electrică în mai multe localități, pe parcursul a două zile.
Prima serie de întreruperi este programată pentru luni, 19 octombrie 2026, între orele 08:00 și 13:00. Consumatorii din Vlăsinești, Bozieni, Sârbi și Miron Costin vor fi afectați.
În localitatea Vlăsinești, lucrările vizează zonele situate pe străzile Cojocaru Nicu, Eroilor, Eternității, Ghindelor, Lăcrămioarelor, Lalelelor, Mușdei, Șantierului, Tăcerii, Veteranilor și Vlăsiei. La Miron Costin, întreruperea cuprinde străzile Calea Laptelui, Hăișan, Hătașului, Miron Costin și Sf. Mihail și Gavril. În Sârbi, sunt vizate străzile Corbea Dumitru, Petrescu, Sârbi și Vișinului.
În aceeași zi, între orele 08:30 și 16:30, alimentarea va fi suspendată în localitatea Guranda, în zona postului de transformare PTA 2.
A doua zi, marți, 20 octombrie 2026, întreruperea este programată între orele 09:00 și 17:00. Lucrările se vor desfășura în localitatea Oroftiana, în zona Cotu Bour.
Reprezentanții Delgaz Grid au precizat că aceste lucrări sunt necesare pentru îmbunătățirea funcționării rețelelor electrice și a calității serviciilor oferite consumatorilor. Compania a transmis că le recomandă utilizatorilor să țină cont de intervalele anunțate atunci când își planifică activitățile zilnice.