Întreruperi de curent în Botoșani pe 19 și 20 octombrie: programul detaliat al Delgaz Grid

Publicat 15 oct. 2026, 13:03 Sursă Botoșani24

Locuitorii din Vlăsinești, Bozieni, Sârbi, Miron Costin, Guranda și Oroftiana vor fi afectați de întreruperi programate ale energiei electrice pe 19 și 20 octombrie 2026.

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