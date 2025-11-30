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Inspectori falși de gaze, arestați după ce au păcălit o bătrână din Brașov și i-au furat economiile
Inspectori falși de gaze, arestați după ce au păcălit o bătrână din Brașov și i-au furat economiile
Poliția a început ancheta la începutul lunii noiembrie, după ce vârstnica a reclamat furtul
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