Florin Piersic împlinește 90 de ani. Maestrul, sărbătorit cu mare fast pe scena Teatrului Național București

Florin Piersic împlinește 90 de ani la finalul lunii ianuarie

Florin Piersic va fi sărbătorit cu mare fast anul acesta pe scena Teatrului Național I.L. Caragiale din București. Pe 27 ianuarie 2026, marele actor împlinește 90 de ani, iar aniversarea va fi celebrată cu fast.

„Gala Aniversară – Florin Piersic 90” va avea loc pe 26 ianuarie 2026, de la ora 20.00, cu o zi înainte de ziua sa de naștere a marelui actor. Organizatorii au pregătit o seară emoționantă, dedicată carierei impresionante și personalității unice a actorului.

”Dedicată unuia dintre cei mai iubiți și carismatici actori ai teatrului și filmului românesc, „Gala Aniversară – Florin Piersic 90” este organizată din dorința de a aduce o reverență Maestrului Florin Piersic care cu ocazia împlinirii vârstei de 90 de ani, se va întoarce „acasă”, pe scena Teatrului Național „I.L. Caragaiale” București, scenă pe care a slujit-o cu devotament pentru mai bine de 30 de ani.

Inspirat de Galele Kennedy Center Honors, evenimentul este conceput pe criterii de înaltă ținută artistică, reunind atât pe scenă cât și în sală, personalități marcante ale vieții culturale și artistice românești, colegi, prieteni și admiratori care vor celebra împreună impresionanta carieră a marelui actor.

Florin Piersic va fi un element reactiv și carismatic, împărtășind publicului povești, destăinuiri și reflecții asupra propriei vieți și cariere – o mărturie autentică a unei existențe dedicate artei și publicului.

„Gala Aniversară – Florin Piersic 90” nu este doar un spectacol, ci un eveniment de patrimoniu cultural românesc, o celebrare a unei cariere legendare și o declarație de recunoștință față de cel mai iubit actor al scenei românești. Este o seară dedicată memoriei, emoției, artei și bucuriei de a fi împreună în fața unui destin artistic unic”, anunță organizatorii.

Interesul publicului a fost uriaș, iar biletele s-au vândut rapid, în ciuda prețurilor cuprinse între 199 și 499 de lei. Pentru cei care nu au reușit să prindă un loc în sală, există și varianta achiziționării biletelor pentru vizionarea online a galei.

Gala va fi prezentată de actorul Marius Florea Vizante, iar lista invitaților de onoare reunește nume importante ale scenei artistice românești. Printre aceștia se numără Claudiu Bleonț, Medeea Marinescu și George Ivașcu, colegi și admiratori ai marelui actor. Un moment special îl va reprezenta prezența Angelei Similea, artista pentru care Florin Piersic a nutrit, în tinerețe, o pasiune intensă.

