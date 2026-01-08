Dosar penal pentru un polițist din Arad: acuzat că a ignorat anchetarea unui viol asupra unui minor

Acuzat că a ignorat anchetarea unui viol asupra unui minor

Un polițist din cadrul Poliției Judiciare Arad a fost trimis în judecată sub acuzația de abuz în serviciu, după ce ar fi omis să inițieze procedurile legale într-un caz de viol asupra unui copil. În timpul anchetei, procurorii au descoperit și că acesta deținea ilegal muniție pentru arme de vânătoare.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, faptele ar fi avut loc în aprilie 2025, când polițistul, în calitate de organ de cercetare penală, nu ar fi întocmit un proces-verbal de sesizare din oficiu și nu ar fi dispus începerea urmăririi penale într-un dosar ce viza agresarea sexuală a unui minor.

Ulterior, în luna iunie 2025, anchetatorii au stabilit că acesta deținea fără drept 17 cartușe de vânătoare, calibru 16 mm, pentru care nu avea autorizație legală. Rechizitoriul a fost înaintat Judecătoriei Lipova, iar polițistul va fi judecat pentru abuz în serviciu și pentru încălcarea regimului armelor și munițiilor.

"În cursul lunii aprilie 2025, în calitate de organ de cercetare al poliţiei judiciare nu a întocmit proces verbal de sesizare din oficiu cu privire la săvârşirea unei infracţiuni de viol asupra unui minor şi nu a dispus începerea urmăririi penale în cauză şi, suplimentar, în cursul lunii iunie 2025, a deţinut fără drept cantitatea de 17 cartuşe de vânătoare, calibrul 16 mm, pentru care nu avea autorizaţie de deţinere", a transmis, joi, Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, printr-un comunicat de presă.