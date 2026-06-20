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Date îngrijorătoare: inflația ajunge la aproape 11%. Lista alimentelor care se scumpesc

Inflație

Inflație

Scris de Daniel Onescu Publicat: 20 iun. 2026, 16:45

Valul de scumpiri continuă! Inflația este în creștere și se apropie de 11%. Datele ne arată că inflația pe luna mai a fost de 10,9%, în creștere față de luna precedentă. Cel mai mult plătim pentru cafea, pâine, ulei și ouă. Scumpiri se înregistrează și la fructe și legume.

Iar prețurile vor continua să crească. Specialiștii de la BNR spun că vârful inflației va fi atins luna viitoare, iar indicatorul va sări de 11%.

România, campioana scumpirilor la nivel european

România ocupă de aproape un an primul loc în clasamentul scumpirilor la nivel european, iar ultimele date INS arată că alimentele s-au scumpit constant.

Pentru 1 kg de roșii, românii plătesc între 7 și 9 lei, ardeiul gras costă 9 lei pe kilogram, ardeiul capia 20 lei, castraveții 6 lei.

Specialiștii spun că viitorul Guvern trebuie să vină cu măsuri pentru a stopa scumpirile și pentru a relansa economia. În tot acest, românii nu mai știu ce sa taie de pe listă. Salariile și pensiile se duc pe mâncare și facturi.

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