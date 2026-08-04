Consiliul Concurenței analizează scumpirea motorinei: „Nu excludem ca unii operatori să fi profitat”

Consiliul Concurenței monitorizează evoluția prețurilor la carburanți și verifică dacă recentele scumpiri ale motorinei sunt justificate de factori obiectivi sau de comportamentul unor companii din piață.
Președintele instituției, Bogdan Chirițoiu, a declarat pentru Adevărul că perturbările aprovizionării cu petrol din zona Mării Negre, pe fondul războiului din Ucraina, pot fi una dintre cauzele majorărilor.
„Monitorizăm permanent piața carburanților și solicităm informații direct de la companii, suplimentar față de datele transmise periodic pentru Monitorul Prețurilor și, în același timp, analizăm informațiile în context european”, a declarat Bogdan Chirițoiu.
Consiliul Concurenței verifică dacă scumpirile sunt justificate
Potrivit analizei Consiliului Concurenței, în intervalul aprilie-iunie, când adaosul comercial la carburanți a fost plafonat, prețurile fără taxe din România au fost cu 10−15% mai mici decât în alte state membre ale Uniunii Europene.
„În mod obișnuit, prețurile carburanților de pe piața românească se situau cu 2−5% sub media europeană. Faptul că, în această perioadă, diferența față de media UE a fost semnificativ mai mare indică faptul că măsura adoptată de autorități a produs efecte în beneficiul consumatorilor români”, a explicat șeful instituției.
Chirițoiu a precizat că și după eliminarea plafonării, prețurile carburanților din România au rămas sub nivelurile din alte țări europene. Consiliul Concurenței așteaptă însă datele aferente ultimei săptămâni, când s-au înregistrat scumpiri mai accelerate la pompă.
„Așteptăm datele aferente ultimei săptămâni, perioadă în care au fost observate creșteri mai accentuate ale prețurilor la pompă. Le vom analiza și vom prezenta public concluziile”, a afirmat președintele Consiliului Concurenței.
Posibile efecte ale războiului
Președintele instituției a arătat că noile majorări ar putea fi explicate de problemele de aprovizionare cu petrol din regiunea Mării Negre, afectată de războiul din Ucraina. Totuși, autoritatea nu exclude nici ipoteza ca unii comercianți să fi mărit prețurile înainte de intrarea în vigoare a noului mecanism de plafonare a adaosului comercial.
„Este posibil ca aceste creșteri să fie determinate de perturbările apărute în zona Mării Negre în aprovizionarea cu petrol, pe fondul războiului din Ucraina. Totodată, nu excludem posibilitatea ca unii operatori să fi profitat de perioada rămasă până la intrarea în vigoare a noului mecanism de plafonare a adaosului comercial”, a declarat Bogdan Chirițoiu.
Acesta a subliniat că autoritățile au instrumente pentru a verifica modul în care companiile respectă noile reguli și pentru a aplica sancțiuni în cazul unor abateri.
Motorina, aproape de 11 lei
Scumpirile sunt deja vizibile în stațiile de alimentare din București. Luni, la prânz, motorina standard costa între 10,57 lei și 10,83 lei pe litru.
Cel mai mic tarif era practicat de Petrom și Socar, de 10,57 lei/litru. Mol vindea motorina cu 10,62 lei/litru, iar Rompetrol și OMV afișau un preț de 10,63 lei/litru. Cel mai ridicat nivel era la Lukoil, unde litrul de motorină standard costa 10,83 lei.
Trendul a continuat marți, când la unele stații prețul s-a apropiat de pragul de 11 lei pe litru. Lukoil afișa 10,98 lei/litru, OMV și Mol aveau un preț de 10,83 lei/litru, Petrom vindea cu 10,77 lei/litru, iar Socar păstra cel mai redus preț, de 10,57 lei/litru.