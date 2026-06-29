Cum îți dai seama că ai suferit un șoc termic pe timp de caniculă

Un val de căldură extremă afectează în aceste zile mai multe regiuni, iar specialiștii atrag atenția că temperaturile ridicate pot deveni rapid un pericol real pentru sănătate.
În acest context, autoritățile din domeniul sănătății publice recomandă vigilență sporită, în special în cazul persoanelor vulnerabile, care pot dezvolta complicații serioase în urma expunerii la caniculă.
Institutul de Sănătate Publică „Batut” a transmis o serie de avertizări și a publicat o listă a orașelor vizate de acest episod de vreme severă, subliniind că anumite simptome nu trebuie ignorate și necesită intervenție medicală imediată, potrivit Blic.
Medicii explică faptul că organismul poate reacționa diferit la temperaturi extreme, iar în unele cazuri starea de sănătate se poate deteriora rapid. Printre semnalele de alarmă se numără confuzia, starea de slăbiciune accentuată, durerile de cap intense, greața persistentă, dificultățile de respirație, dar și pierderea stării de conștiență sau creșterea bruscă a temperaturii corporale.
În astfel de situații, specialiștii recomandă apelarea imediată a serviciilor de urgență, deoarece intervenția rapidă poate preveni agravarea stării pacientului și apariția complicațiilor severe.
Persoanele cele mai expuse în timpul caniculeiPotrivit experților, riscul cel mai ridicat îl au vârstnicii, copiii mici, persoanele cu afecțiuni cronice, dar și cei care lucrează sau petrec mult timp în aer liber în intervalele cu temperaturi ridicate. În cazul acestora, capacitatea organismului de a regla temperatura este mai scăzută, ceea ce poate duce mai ușor la deshidratare și la probleme cardiovasculare.
Autoritățile recomandă evitarea expunerii directe la soare în orele de vârf, consumul constant de lichide și menținerea unei temperaturi cât mai scăzute în locuințe. De asemenea, este încurajată verificarea stării persoanelor în vârstă sau a celor care locuiesc singure, mai ales în perioadele cu temperaturi extreme.