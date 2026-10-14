Contrabandă la Botoșani: 25.000 de țigări și 300 de litri de lichid alcoolic ridicate

Polițiștii din Botoșani au ridicat, marți, 13 octombrie, în urma a patru percheziții în comuna Roma, aproximativ 25.000 de țigări fără timbru de acciză și circa 300 de litri de lichid incolor cu miros de alcool.
Operațiunea a fost coordonată de un procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoșani, iar executarea mandatelor de percheziție domiciliară a revenit polițiștilor Serviciului de Investigare a Criminalității Economice. Cei patru suspecți sunt bănuiți de săvârșirea infracțiunii de contrabandă.
În timpul verificărilor, forțele de ordine au identificat și confiscat aproximativ 25.000 de țigarete de diverse mărci. Acestea proveneau din magazine duty-free și din Republica Moldova, dar nu aveau aplicat timbrul de acciză românesc.
De asemenea, polițiștii au descoperit circa 300 de litri de lichid incolor, cu miros specific de alcool, depozitat în recipiente. Comunicatul poliției nu precizează natura exactă a acestui lichid.
Potrivit anchetatorilor, prejudiciul cauzat bugetului de stat prin aceste fapte a fost estimat la peste 42.000 de lei. Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz pentru infracțiunea de contrabandă în formă asimilată.
Până la finalizarea anchetei, persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.