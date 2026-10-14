Contrabandă la Botoșani: 25.000 de țigări și 300 de litri de lichid alcoolic ridicate

Publicat 14 oct. 2026, 14:13 Sursă Botoșăneanul

Polițiștii din Botoșani au ridicat, marți, 13 octombrie, în urma a patru percheziții în comuna Roma, aproximativ 25.000 de țigări fără timbru de acciză și circa 300 de litri de lichid incolor cu miros de alcool.

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