Cod portocaliu de furtuni în România: vijelii de până la 90 km/h, grindină mare și ploi torențiale - HARTA

ANM a actualizat avertizările pentru România și a emis noi hărți cu zonele afectate de caniculă, furtuni puternice, vijelii și ploi torențiale. În timp ce sudul țării rămâne sub Cod galben de temperaturi ridicate și disconfort termic, mai multe regiuni din est, centru și sud intră sub avertizări de instabilitate atmosferică, inclusiv Cod portocaliu.
Cod galben de caniculă în sudul României
Prima atenționare este valabilă de luni, 20 iulie, de la ora 10:00, până marți, 21 iulie, la aceeași oră. Codul galben de caniculă vizează sudul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei, precum și sud-vestul Dobrogei.
În aceste regiuni, temperaturile maxime vor ajunge la 34-35 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar noaptea va fi tropicală, cu minime care se vor situa, în general, între 19 și 20 de grade Celsius.
Disconfortul termic va continua și marți, 21 iulie, în sudul, centrul și estul Munteniei, dar și în sudul Moldovei. În aceste zone, indicele temperatură-umezeală se va menține în jurul valorii de 80 de unități.
Cod galben de furtuni în Muntenia, Dobrogea și Moldova
O altă avertizare este valabilă luni, 20 iulie, între orele 10:00 și 22:00. Codul galben vizează Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei, precum și cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și Orientali.
În aceste zone vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și intensificări ale vântului. Rafalele vor atinge viteze de 50-70 de kilometri pe oră și, izolat, vor depăși 80 de kilometri pe oră.
Sunt așteptate și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametrul cuprins între unu și trei centimetri. În intervale scurte, de una până la trei ore, dar și prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 20-30 de litri pe metru pătrat, iar izolat vor depăși 40-50 de litri pe metru pătrat.
Cod portocaliu de vijelii și ploi abundente
Cele mai puternice fenomene sunt așteptate luni, între orele 12:00 și 22:00, în zonele aflate sub Cod portocaliu. Avertizarea vizează cea mai mare parte a Moldovei, nordul și centrul Munteniei, nordul Dobrogei, precum și mai multe zone din Carpații Meridionali și Orientali.
Instabilitatea atmosferică va fi accentuată, iar ploile torențiale vor aduce cantități importante de apă. Vijeliile vor avea rafale de 70-90 de kilometri pe oră, iar frecvența descărcărilor electrice va fi ridicată.
În aceste regiuni este posibilă și grindină de dimensiuni medii sau chiar mari, cu diametrul cuprins între doi și cinci centimetri. Cantitățile de apă vor fi de 25-50 de litri pe metru pătrat în perioade scurte, de una până la trei ore, iar pe arii restrânse pot depăși 60-70 de litri pe metru pătrat.
Ploile și vântul puternic continuă în noaptea de luni spre marți
După expirarea avertizărilor de peste zi, instabilitatea atmosferică va continua în mai multe zone ale țării. Un nou Cod galben va fi valabil din seara zilei de 20 iulie, de la ora 22:00, până marți, 21 iulie, la ora 10:00.
Atenționarea cuprinde Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și, local, Carpații Meridionali. În noaptea de luni spre marți vor fi averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de 50-70 de kilometri pe oră. În intervale scurte, de una până la trei ore, se vor strânge cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat. Izolat, valorile pot depăși 30 de litri pe metru pătrat.
Cod galben de furtuni și marți, 21 iulie
Vremea instabilă se va menține și în cursul zilei de marți. Între orele 10:00 și 22:00, Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei, cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și zona de Curbură vor fi sub Cod galben.
În aceste regiuni vor apărea din nou averse torențiale, vijelii, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Rafalele vor avea viteze cuprinse între 50 și 70 de kilometri pe oră și, izolat, vor putea depăși 80 de kilometri pe oră.
Pe arii restrânse va cădea grindină de mici și posibil medii dimensiuni, cu diametrul cuprins între unu și trei centimetri. Cantitățile de apă vor ajunge la 20-30 de litri pe metru pătrat, iar izolat vor depăși 40-50 de litri pe metru pătrat.