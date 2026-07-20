Inconștiență fără margini. Beat criță și fără permis valabil, un șofer din Botoșani a provocat un accident

Un bărbat în vârstă de 33 de ani, care se afla într-o avansată stare de ebrietate și cu permisul anulat, a produs un accident rutier pe drumul național DN 29 B, la ieșirea din localitatea Cătămărăști Deal, susțin reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Botoșani.

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