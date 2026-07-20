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Inconștiență fără margini. Beat criță și fără permis valabil, un șofer din Botoșani a provocat un accident

Un șofer din Botoșani a provocat un accident

Un șofer din Botoșani a provocat un accident

Realitatea de Botosani
Scris de Realitatea de Botosani Publicat: 20 iul. 2026, 20:49

Un bărbat în vârstă de 33 de ani, care se afla într-o avansată stare de ebrietate și cu permisul anulat, a produs un accident rutier pe drumul național DN 29 B, la ieșirea din localitatea Cătămărăști Deal, susțin reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Botoșani.

Potrivit polițiștilor, bărbatul, care avea o concentrație alcoolică de 1,59 mg/l alcool pur în aerul expirat, ar fi încercat să facă o depășire neregulamentară, însă a pierdut controlul asupra direcției de mers și a lovit un alt autovehicul.

În urma accidentului, șoferul vinovat a fost rănit și a fost preluat de ambulanță pentru a fi transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean 'Mavromati'.

Acesta avea permisul de conducere anulat tot pentru conducere sub influența alcoolului

La rândul lor, oficialii Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) au transmis că la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu o autospecială de stingere, una de descarcerare și echipajul de Terapie Intensivă SMURD.

'Salvatorii au constatat că nu erau persoane încarcerate. Bărbatul de 33 de ani, șoferul unuia dintre autoturisme, a fost preluat de echipajul TIM-SMURD, fiind transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate', au precizat reprezentanții ISU Botoșani.

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