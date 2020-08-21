BMW blindat cu ţigări de contrabandă depistat în trafic
BMW blindat cu ţigări de contrabandă depistat în trafic
Poliţişti de frontieră botoşăneni au descoperit, în cadrul unei acţiuni punctuale, 12000 ţigarete de diferite mărci, care urmau să ajungă pe piaţa neagră din România.
Poliţişti de frontieră botoşăneni au descoperit, în cadrul unei acţiuni punctuale, 12000 ţigarete de diferite mărci, care urmau să ajungă pe piaţa neagră din România.
În data de 20 august, în jurul orei 17.45, poliţişti de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Botoşani şi Sectorului Poliţiei de Frontieră Româneşti, pe timpul unei acţiuni punctuale desfăşurate pe linia combaterii contrabandei cu ţigări, au oprit pentru control, în localitatea de frontieră Silişcani, un autoturism marca BMW X3, înmatriculat în România, condus de cetăţeanul român, R.C., în vârstă de 61 de ani.
Cu ocazia legitimării, bărbatul a declarat că deţine o cantitate de ţigarete, motiv pentru care autoturismul a fost condus la sediul instituției, pentru un control amănunţit.
În urma verificărilor efectuate, colegii noştri au descoperit, disimulate în partea superioară a compartimentului motor, 12.000 ţigarete (600 pachete de ţigări), pentru care şoferul nu deținea documente de proveniență.
Conform prevederilor legale, întreaga cantitate de produse accizabile, în valoare totală de 7.200 lei precum şi autoturismul în valoare de 29.000 lei au fost confiscate.
Polițiștii de frontieră efectuează cercetări în cauză sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 21:33 - Apa caldă revine în București după incendiul de la CET Vest: peste 2.300 de blocuri afectate
- 19:32 - Restricții drastice pe Muntele Athos: doar 10 pelerini români acceptați zilnic
- 19:19 - WTA Madrid Open 2026: Irina Begu, eliminată din primul tur! Urmează meciuri grele pentru Cîrstea, Ruse și Cristian
