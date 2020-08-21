BMW blindat cu ţigări de contrabandă depistat în trafic

Poliţişti de frontieră botoşăneni au descoperit, în cadrul unei acţiuni punctuale, 12000 ţigarete de diferite mărci, care urmau să ajungă pe piaţa neagră din România.

În data de 20 august, în jurul orei 17.45, poliţişti de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Botoşani şi Sectorului Poliţiei de Frontieră Româneşti, pe timpul unei acţiuni punctuale desfăşurate pe linia combaterii contrabandei cu ţigări, au oprit pentru control, în localitatea de frontieră Silişcani, un autoturism marca BMW X3, înmatriculat în România, condus de cetăţeanul român, R.C., în vârstă de 61 de ani.



Cu ocazia legitimării, bărbatul a declarat că deţine o cantitate de ţigarete, motiv pentru care autoturismul a fost condus la sediul instituției, pentru un control amănunţit.

Advertising

În urma verificărilor efectuate, colegii noştri au descoperit, disimulate în partea superioară a compartimentului motor, 12.000 ţigarete (600 pachete de ţigări), pentru care şoferul nu deținea documente de proveniență.

Conform prevederilor legale, întreaga cantitate de produse accizabile, în valoare totală de 7.200 lei precum şi autoturismul în valoare de 29.000 lei au fost confiscate.

Polițiștii de frontieră efectuează cercetări în cauză sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă.