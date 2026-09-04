Bărbat atacat de urs în Mureș, după ce mașina a lovit animalul. Victima rămâne internată

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 sept. 2026, 18:21

Un bărbat de 73 de ani din județul Harghita rămâne internat în spital după ce a fost atacat de o ursoaică pe DN13A, în Sângeorgiu de Pădure, județul Mureș.

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