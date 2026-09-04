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Centrul orașului Botoșani, închis din cauza unui colet suspect

Colet suspect în Botoșani

Colet suspect în Botoșani

Scris deStoica Marian
Publicat4 sept. 2026, 14:17
Sursărealitatea.net

Ce au descoperit trupele speciale că avea înăuntru.

O persoană a alertat autorităţile prin 112 după ce a observat o geantă abandonată pe un scuar de la intersecţia Căii Naţionale cu strada Marchian, iar la faţa locului s-au deplasat echipaje de poliţie şi jandarmi, care au delimitat perimetrul, scrie Agerpres.

În urma intervenţiei echipei pirotehnice, s-a stabilit că în acel bagaj se află alimente şi băuturi alcoolice, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani, pentru sursa citată.

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