Amenzi rutiere mai mari de la 1 iulie 2026. Cât vor plăti șoferii pentru greșelile din trafic

Publicat 18 iun. 2026, 12:48 Sursă realitatea.net

Șoferii trebuie să știe că, de luna viitoare, amenzile rutiere vor fi mai mari. Punctul de amendă reprezintă 5% din salariul minim brut pe economie, iar salariul minim va crește de la 1 iulie 2026.

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