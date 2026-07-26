Primele imagini din misiunea în care piloții români au neutralizat a treia dronă pătrunsă în spațiul aerian al României

Scris de Daniel Onescu Publicat: 26 iul. 2026, 21:08

MApN a postat pe rețelele de socializare primele imagini surprinse în timpul misiunii desfășurate astăzi de piloții români pentru neutralizarea celei de-a treia drone care a pătruns neautorizat în spațiul aerian românesc.

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