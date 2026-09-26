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Accident rutier în Botoșani. Doi tineri au ajuns la spital

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 26 sept. 2026, 15:50

Accidentul s-a produs pe DN 29C, pe un carosabil umed, după ce șoferul de 19 ani a pierdut controlul asupra autoturismului.

Un accident rutier produs în noaptea de vineri spre sâmbătă, pe DN 29C, în zona satului Cucorăni, comuna Mihai Eminescu, s-a soldat cu rănirea a doi tineri. Autoturismul era condus de un tânăr de 19 ani, iar în mașină se afla un pasager în vârstă de 21 de ani.

Accident pe carosabil umed

Din primele constatări ale polițiștilor rutieri, șoferul nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum. Pe fondul carosabilului umed și la intrarea într-o curbă, acesta a pierdut controlul asupra direcției. Mașina a derapat și a părăsit partea carosabilă.

Atât conducătorul auto, cât și pasagerul au fost răniți ușor și transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Accidentul readuce în atenție importanța adaptării vitezei la starea carosabilului, în special în perioadele cu ploi sau umezeală.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului.

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