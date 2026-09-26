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Accident rutier în Botoșani. Doi tineri au ajuns la spital
FOTO: Arhivă
Accidentul s-a produs pe DN 29C, pe un carosabil umed, după ce șoferul de 19 ani a pierdut controlul asupra autoturismului.
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