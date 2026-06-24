Primul caz de eutanasiere a unui copil sub 12 ani în Țările de Jos

Publicat 24 iun. 2026, 07:56 Sursă realitatea.net

Olanda a înregistrat primul caz de eutanasiere a unui minor cu vârsta sub 12 ani, după ce guvernul a extins, în februarie 2024, legislația care autorizează această practică pentru copiii cu vârste între 1 și 12 ani care suferă de boli incurabile și dureri insuportabile.

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