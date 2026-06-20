Cod galben de caniculă și instabilitate atmosferică. Temperaturile urcă la 36 de grade, furtuni și grindină în mai multe zone

Scris de Daniel Onescu Publicat: 20 iun. 2026, 16:43

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări de cod galben valabile în intervalul 20 iunie, ora 10 – 23 iunie, ora 21, anunțând primmul episod de caniculă din această vară, dar și instabilitate atmosferică accentuată în numeroase regiuni ale României.

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