Tabăra Bolojan pregătește un atac-surpriză la adresa lui Nicușor Dan, prin intermediul CCR - SURSE

Ședință de urgență în PNL. Surse: se discută excluderea lui Adrian Veștea
Tensiunile din PNL escaladează după ce președintele Nicușor Dan l‑a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de premier desemnat. Surse politice citate de Realitatea Plus afirmă că oamenii lui Ilie Bolojan discută un posibil demers la Curtea Constituțională.
Potrivit surselor, în tabăra Bolojan se analizează un scenariu prin care ar putea fi sesizată CCR pentru faptul că președintele nu ar mai fi convocat o nouă rundă de consultări cu partidele parlamentare înainte de nominalizarea lui Veștea. Argumentul invocat: Constituția ar impune consultări separate pentru fiecare candidat desemnat.
Sursele indică faptul că nemulțumirea este alimentată și de acuzațiile publice lansate deja de oamenii lui Bolojan, care vorbesc despre ingerința lui Nicușor Dan în treburile interne ale PNL.
Ședință de urgență în PNL. Surse: se discută excluderea lui Adrian Veștea
Pe de altă parte, surse politice din conducerea liberalilor afirmă că se pregătește o ședință rapidă a Biroului Permanent Național, în care ar urma să fie discutată chiar excluderea lui Adrian Veștea din partid, după acceptarea mandatului de premier desemnat.
Data reuniunii nu este încă stabilită, în condițiile în care liderul PNL, Ilie Bolojan, se află într-o vizită la Chișinău, unde a participat la congresul partidului Maiei Sandu, PAS.