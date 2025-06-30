Evaziunea fiscală, conflictul din Ucraina şi Salina Praid, printre temele discutate

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării se reuneşte luni, la ora 12.00, pe ordinea de zi aflându-se subiecte extrem de importante legate de stadiul şi perspectivele conflictului din Ucraina, forţele armate ale României ce pot fi puse la dispoziţie pentru participarea la misiuni în afara teritoriului ţării în 2026, prezentarea unei informări privind fenomenul evaziunii fiscale, ca ameninţare şi risc la adresa securităţii naţionale, precum şi a situaţiei în urma dezastrului de la Praid. Aceasta este prima şedinţă CSAT din mandatul lui Nicuşor Dan.

”Preşedintele României, Nicuşor Dan, a convocat şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, care va avea loc luni, 30 iunie 2025, ora 12:00, la Palatul Cotroceni”, a anunţat Administraţia Prezidenţială.

Potrivit sursei citate, pe ordinea de zi a şedinţei sunt incluse subiecte referitoare la stadiul şi perspectivele conflictului din Ucraina în urma agresiunii ilegale şi nejustificate a Federaţiei Ruse. Implicaţii pentru România şi privind forţele şi mijloacele armate ale României ce pot fi puse la dispoziţie pentru participarea la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român în anul 2026.

De asemenea, vor fi prezentate o informare privind fenomenul evaziunii fiscale, ca ameninţare şi risc la adresa securităţii naţionale şi o alta privind situaţia creată ca urmare a inundării Salinei Praid şi implicaţiile pentru comunitate şi mediul înconjurător;

Pe ordinea de zi a şedinţei CSAT se mai află activitatea desfăşurată de către Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică în anul 2024 şi principalele obiective pentru anul 2025.

”În cadrul şedinţei Consiliului vor fi analizate şi alte tematici de actualitate din domeniul securităţii naţionale”,a precizat Administraţia prezidenţială.