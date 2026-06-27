Președintele Israelului vine în România. Isaac Herzog va fi primit la Cotroceni și va vorbi în Parlament

Publicat 27 iun. 2026, 11:31 Sursă Realitatea.net

Președintele Statului Israel, Isaac Herzog, va efectua o vizită oficială în România, la invitația președintelui Nicușor Dan. Liderul israelian va fi primit luni, 29 iunie 2026, la Palatul Cotroceni, unde va avea întrevederi cu șeful statului român.

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