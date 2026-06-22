Petrișor Peiu, în plenul Parlamentului: ”România rezistă doar pentru că nu este o criză internațională. Vom avea soarta Greciei”

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a declarat în plenul reunit al Parlamentului, înaintea votului pentru Guvernul Veștea că România rezistă doar pentru că nu este o criză internațională și a avertizat că ”vom avea soarta Greciei”.
”Vom avea soarta Greciei dacă nu înțelegem că trăim o criză economică și o negăm”
”Începând cu sfârșitul lunii februarie a acestui an, a început un război în Iran. Imediat după ce a început acest război, România a aflat cât de vulnerabilă este, pentru că atunci când dobânzile la datoria publică au început să revină la valori de peste 7%, au început să tremure toți. Asta ne arată cât de firavă este această economie și cât de expusă unei crize pe care o așteptăm.
Astăzi România rezistă, statul român rezistă și nu intră în incapacitate de plată doar pentru că nu este o criză internațională. În momentul în care va fi, vom avea soarta Greciei dacă nu înțelegem că trăim o criză economică și o negăm”, a declarat Petrișor Peiu.
Liderul seantorilor AUR a subliniat că ”citind programul de guvernare propus de guvernul pe care trebuie să-l votăm astăzi sau să nu-l votăm, am dedus că nu au înțeles că trecem printr-o criză profundă. Pentru că cei care constituie acest guvern, posibil guvern, ne cer să-i votăm pentru a aplica exact aceleași măsuri ca guvernul care a fost demis prin moțiune de cenzură”.
”Nu rezultă de nicăieri din acest program de guvernare că noua echipă propusă a înțeles gravitatea situației în care suntem și a înțeles unicitatea fenomenului de stat flacie, cauzat fix de aceleași măsuri care sunt propuse pe mai departe.
Și continuă cu aceleași neadevăruri cu care încercăm să ne mințim toți. În continuare ni se vinde povestea că vor fi atrași 9 miliarde de euro din PNRR în cele 3 luni rămase, când toată lumea știe că mai mult de 5 nu prea au șanse să atragă nimeni”, a mai spus acesta.
Mai mult, el a ținut să precizeze faptul că realitatea execuției bugetare la 4 luni arată că toate cheltuielile de capital au scăzut cu 9 miliarde de lei.
”În continuare ni se spune că, dacă vom scădea consumul și vom menține taxele de consum ridicate, vom crește investițiile. Realitatea execuției bugetare la 4 luni arată că toate cheltuielile de capital au scăzut cu 9 miliarde de lei.
Deci este o criză economică la care guvernul propus nu a găsit răspunsul, de vreme ce ne propune același program de guvernare precum guvernul demis, guvernul Ilie Bolojan”, a transmis liderul suveranist.
”Criza economică duce la o criză politică”
Potrivit lui, ”criza economică duce la o criză politică, odată ce nu se poate constitui o majoritate stabilă. Și oameni buni, trebuie să înțelegeți că răspunsul la o criză politică este transparența majorității. În momentul în care se încearcă proirea de majorități oculte prin diferite unghiere, nu se va reuși”.
”În momentul în care ni se spune de la această tribună, de către premierul desemnat, cuvântul reconciliere, dar un singur partid din cele nouă formațiuni reprezentate azi în Parlament este înlăturat de la dreptul de a participa la guvernare, chiar de către președintele Senatului, care patronează acest subiect. Ce reconciliere este aia? Deci avem o criză economică, avem o criză politică. Dacă nu le vom trata cu înțelepciune, cu transparență, cu onestitate și cu pricepere, vom rata acest moment. Sunteți pe cale să le ratați”, a conchis Peiu.