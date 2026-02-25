Minorii cooptați prin rețele sociale și jocuri online pentru a comite acte de violență în Ucraina

Sursă: realitatea.net

Peste o sută de copii au fost racolați de persoane din Federația Rusă pentru a fi determinați să comită atentate pe teritoriul Ucrainei, a declarat ministrul Afacerilor Interne, Ihor Klymenko. Minorii sunt cooptați prin rețele sociale sau jocuri online și sunt folosiți, cel mai adesea, pentru incendierea mașinilor, clădirilor administrative sau pentru servicii de curierat.

"Dacă e să vorbim de incendierea mașinilor militarilor și mașinilor de poliție, ca urmare a unor comenzi din partea inamicului, au fost 596 de asemenea cazuri. 367 au fost dejucate. Din cele 367 tentative de atentate, 107 au fost comise de minori, prin jocuri pe rețelele sociale. Este cazul să lucrăm mai mult în acest domeniu, să facem educație preventivă în acest scop, în special pentru elevi", a precizat ministrul de Interne, potrivit Agerpres.



Ihor Klymenko susține că în alte 122 de cazuri de racolare a minorilor în vederea comiterii de atentate copii sau părinți au sunat la poliție, denunțând intențiile.



"Este foarte important ca părinții să îi asculte, să vorbească cu ei și aceste informații să le transmită oamenilor legii", a adăugat Klymenko.



La rândul său, adjunctul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Ivan Rudnytskyi, a cerut o supraveghere mai atentă a copiilor de către părinți.



"Actele de terorism nu au morală, nu au suflet. Nimeni nu se gândește la consecințele actului de terorism pe care îl săvârșește. Părinții ar trebui să poarte discuții cu copiii lor, să monitorizeze activitatea de pe rețelele sociale și să sesizeze instituțiile statului atunci când li se propun activități contra unei recompense. E mai bine să prevenim astfel de cazuri, ca să nu ajungem la situații tragice. O informație adusă la timp poate salva multe vieți", a precizat Rudnytskyi.