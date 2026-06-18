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Politica· 2 min citire
Ludovic Orban acuză o campanie de intimidare: „Nu veți reuși decât să ne enervați și mai tare”
Ludovic Orban
Președintele Forța Dreptei, Ludovic Orban, a reacționat dur după o serie de evenimente politice și judiciare petrecute în ultimele zile, pe care le consideră semnale ale unei tentative de intimidare a susținătorilor premierului desemnat Adrian Veștea. Fostul lider liberal a vorbit despre o „zi neagră pentru democrația din România”.
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