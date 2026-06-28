Gheorghe Piperea (europarlamentar AUR/ECR): „După ani de guvernare prin crize și împrumuturi, guvernul Bolojan continuă să pună povara dezechilibrelor bugetare pe umerii românilor”

Europarlamentarul AUR/ECR Gheorghe Piperea acuză că, după ani în care România a fost guvernată prin crize succesive, împrumuturi masive și măsuri de austeritate, actuala guvernare continuă să transfere nota de plată către români, fără să elimine risipa, privilegiile și cauzele structurale ale dezechilibrelor bugetare.

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