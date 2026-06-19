Advertising
Politica· 2 min citire
Bolojan își anunță candidatura la președinția PNL: „Ne propunem să deschidem partidul către oameni valoroși”
Ilie Bolojan
Publicat19 iun. 2026, 19:38
Sursărealitatea.net
Ilie Bolojan a anunțat că Consiliul Național al PNL s-a întrunit vineri și a aprobat convocarea unui Congres Extraordinar pentru duminică, 22 iunie, ora 12:00, a anunțat Ilie Bolojan. Premierul interimar și-a anunțat candidatura pentru președinția partidului.
Citește și
- 21:31Veștea acuză o tentativă de preluare a PNL: „Dezbaterea democratică riscă să dispară”
- 19:35PNL a votat pentru convocarea Congresului extraordinar. Decizie importantă în ședința Consiliului Național
- 18:53Denise Rifai a ajuns la DNA. Audieri maraton în dosarele lui Ciucu - VIDEO
- 18:22Nicușor Dan: „Niciun partid nu a construit o majoritate. Am ales varianta cu cele mai mari șanse”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Botosani și pe Google News