Atac rusesc la granița României. Punctul de trecere Orlivka-Isaccea a fost lovit de drone și închis temporar

Un atac rusesc cu drone a lovit punctul de trecere Orlivka, aflat la granița Ucrainei cu România. Traficul prin vamă a fost suspendat temporar.
Traficul prin punctul de frontieră ucrainean a fost suspendat temporar, iar autoritățile de la Kiev au transmis informația și părții române.
Punctul de frontieră Orlivka nu mai funcționează temporar
Serviciul de frontieră al Ucrainei a anunțat că punctul de control Orlivka a fost scos temporar din funcțiune în urma atacului.
„Din cauza atacului inamic, punctul de control Orlivka este temporar scos din funcțiune
Noaptea, Rusia a atacat punctul internațional de trecere a feribotului Orlivka, la granița cu România, cu drone de tip „Shahed strike”. În urma atacului, au fost înregistrate lovituri asupra clădirii și teritoriului punctului de control, au izbucnit incendii, care au fost localizate de salvatori.
În prezent, înregistrarea cetățenilor și a vehiculelor prin acest punct de control este suspendată temporar. Partea româna a fost notificată despre acest lucru”, a anunțat serviciul de frontieră al Ucrainei.
În urma atacului, echipele de intervenție au acționat pentru stingerea incendiilor izbucnite în zona lovită de drone.
Vehiculele sunt redirecționate către alte puncte de trecere
Suspendarea activității afectează atât trecerea persoanelor, cât și circulația vehiculelor prin Orlivka.
Autoritățile ucrainene au precizat că mijloacele de transport sunt redirecționate către alte puncte de trecere a frontierei.
Grănicerii recomandă persoanelor care intenționează să traverseze frontiera de stat să țină cont de situația de la Orlivka atunci când își planifică deplasarea.
Partea română a fost informată oficial despre suspendarea temporară a activității punctului de control.
Nu este primul punct de frontieră ucrainean atacat
Autoritățile ucrainene au precizat că atacurile asupra punctelor de trecere a frontierei nu reprezintă un caz izolat.
În noaptea de 24 spre 25 august, trupele ruse au folosit drone de atac de tip Shahed pentru a lovi punctul de trecere rutier Vinohradivka, aflat la granița Ucrainei cu Republica Moldova.