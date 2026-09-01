Avertismentul lui Péter Magyar pentru UE: Trebuie să decidă dacă vrea „doar să supraviețuiască sau să câștige”

Publicat 1 sept. 2026, 09:28 Sursă realitatea.net

Premierul Ungariei, Péter Magyar, a declarat că Uniunea Europeană se confruntă cu o criză de leadership și trebuie să ia decizii cruciale privind viitorul său, nu doar pentru a supraviețui, ci și pentru a câștiga.

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