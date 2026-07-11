Atac rusesc asupra orașului Sumî: patru morți și șapte răniți după bombardamente cu bombe ghidate

Publicat 11 iul. 2026, 16:54 Sursă Realitatea.Net

Cel puțin patru persoane și-au pierdut viața, iar alte șapte au fost rănite după ce trupele ruse au lansat trei bombe ghidate asupra orașului Sumî, din nord-estul Ucrainei. Atacul a vizat infrastructura civilă și vine la doar o zi după un nou bombardament asupra Kievului, soldat cu 12 răniți, inclusiv doi copii.

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