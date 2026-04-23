ANAF a intrat pe fir în cazul fostului șef ITM București, după ce a fost surprins la volanul unui Lamborghini de 300.000 euro

Șeful ANAF, Adrian Nica, a confirmat că instituția analizează cazul lui Costel Grojdea, fostul inspector-șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) București, după ce acesta a fost fotografiat conducând un Lamborghini Urus evaluat la aproximativ 300.000 de euro, vehicul care nu apare în declarația sa de avere.

„Avem în analiză inclusiv povestea cu un coleg care a venit cu un Urus verde", a declarat directorul ANAF, precizând că instituția reacționează inclusiv la informațiile apărute în presă. „Vom vedea, reacționăm la ce scrie presa", a adăugat Nica.

Mașina aparține unei firme din Iași

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, autoturismul este înregistrat pe numele unei firme din Iași, iar leasingul acestuia ar fi fost achitat de o companie verificată anterior chiar de Grojdea, aspect care a atras atenția autorităților fiscale și ridică semne de întrebare cu privire la un potențial conflict de interese.

Explicațiile fostului inspector-șef

Costel Grojdea a negat că ar deține mașina și a oferit o explicație pentru apariția sa la volanul acesteia. El a susținut că a condus Lamborghini-ul doar câteva ore, la rugămintea proprietarului, pentru a-l duce la revizie tehnică într-un service din București.

„Mașina nu este proprietatea mea. M-a rugat proprietarul mașinii să i-o aduc în București să-i facă revizia tehnică. Eu ieri două ore, atât am fost cu ea", a afirmat Grojdea, adăugând că vehiculul aparține „unei cunoștințe din Iași, persoană privată".

Ministerul Muncii a acționat rapid

Înainte ca ancheta ANAF să fie făcută publică, Ministerul Muncii a dispus deja încetarea detașării lui Costel Grojdea din funcția de inspector-șef ITM București, cu efect din 16 aprilie 2026, la scurt timp după ce imaginile cu acesta la volanul Lamborghini-ului au devenit virale.