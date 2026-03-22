Veste proastă pentru 2 milioane de români. Creșterea salariului minim de la 1 iulie înseamnă doar 4 lei în plus pe zi!

Majorare simbolică pentru forța de muncă din România: începând cu luna iulie 2026, cei aproape două milioane de angajați plătiți cu salariul minim pe economie vor beneficia de o creștere netă de doar patru lei pe zi.

O lovitură neașteptată pentru cei aproape două milioane de români plătiți cu salariul minim pe economie: de la 1 iulie 2026, majorarea netă va fi de doar 125 de lei pe lună, adică aproximativ 4 lei pe zi.

Paradoxul vine dintr-o decizie fiscală controversată a Guvernului, care a redus suma scutită de taxe de la 300 la 200 de lei, „înghițind” astfel o parte consistentă din mărire.

În timp ce prețurile alimentelor de bază explodează, venitul minim rămâne mult sub pragul coșului de consum, condamnându-i pe angajați nu doar la sărăcie prezentă, ci și la pensii viitoare mult diminuate.

În acest moment, salariul minim pe economie este de 2.574 de lei . Deși acest salariu urmează să fie majorat, suma va fi una insuficientă în comparație cu scumpirile în lanț de pe piață.

Începând din luna iulie, salariul minim pe economie se va majora cu doar 125 de lei . În continuare, venitul rămâne mult sub valoarea coșului minim de consum lunar pentru o singură persoană, coș care depășește suma de 4.300 de lei . Observăm astfel cum, de la o zi la alta, puterea de cumpărare scade drastic.

Pe de altă parte, românii care încasează în prezent salariul minim pe economie vor deveni, mai târziu, pensionari cu o pensie minimă. Acest lucru se întâmplă deoarece și contribuțiile virate către stat au fost, la rândul lor, la nivelul minim.”

