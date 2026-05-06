Luis Lazarus: România riscă stagnare politică, soluția sunt alegerile anticipate

Luis Lazarus cere anticipate după demiterea lui Ilie Bolojan. Europarlamentarul spune că riscăm să nu se schimbe nimic, fiindcă PSD vrea să guverneze și fără Bolojan. De altfel, politicianul este de părere că social democrații au agreat formularea moțiunii de cenzură pe marginea unor negocieri eșuate cu privire la programul SAFE.

"Sunt foarte nervos. Nicușor vrea guvern pro-occidental, în caz că n-ați auzit. Bolojan se preface că s-ar duce în opoziție.

PSD vrea să guverneze tot cu ei, dar fără Bolojan. Băi, asta este o mare porcărie. Știți de ce? Pentru că voi nu știți ceva foarte important. Și anume că acest safe trebuie terminat până pe data de 31 mai. Noi suntem în mai din câte mi-amintesc eu, da? Eu vreau anticipate. Dacă aș vrea anticipate și dacă s-ar derula povestea cu anticipatele, safe-ul n-ar mai exista. Sau cel puțin nu s-ar mai aplica.

Nu-i așa. PSD și PNL de fapt au agreiat că SAFE UL trebuie să înceapă urgent și au și votat pentru 9 miliarde din 17.

E, asta e lupta. Pe SAFEU-UL ăsta care în doar câteva săptămâni trebuie cheltuit. Despre asta e vorba. Și tot se facă plouă. Eu vreau anticipate. Repet, deci s-a constituit o majoritate și acum de ce nu mergem mai departe? Hai să mergem mai departe cu majoritatea asta să cerem anticipate. Eu am asistat acum la un spectacol politic pe care știam deja, după scenariu, doar distribuția mai varia puțin.

Nu am asistat la o revoltă morală, ci la o negociere ratată. Iar acum vine întrebarea, care chiar contează, nu? Ce urmează? Vreau alegere anticipate, repet, sau nu sunt convenabile pentru unii? PSD vrea cu adevărat să meargă în fața românilor sau preferă să joace din nou la două capete, ca de obicei, nu? Vreau alianță nouă, poate cu aur? Sau toată mișcarea a fost doar o operațiune clasică? Schimbăm capul peștelui. 02:38

Astăzi nu am văzut o cădere de guvern. Am văzut o repoziționare atent calculată. Și ca de fiecare dată românii sunt lăsați să ghicească dacă asistă la vreo schimbare sau doar la veșnica rotație de cadre", a declarat Lazarus.