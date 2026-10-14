Economie· 2 min citire

Registrul Auto Român efectuează ITP și eliberează CIV la fermieri prin campania „Venim noi la voi”

FOTO: Pixabay.com

FOTO: Pixabay.com

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat14 oct. 2026, 11:41
Sursăcapital

Registrul Auto Român continuă campania „Venim noi la voi!”, prin care echipele instituției se deplasează în localități pentru a efectua ITP și a elibera CIV pentru utilaje agricole și tractoare.

Reprezentanța RAR Vrancea a desfășurat recent o acțiune în teren pentru a sprijini fermierii cu documentele necesare circulației pe drumurile publice. Specialiștii instituției au eliberat cărți de identitate ale vehiculelor (CIV) și au efectuat inspecția tehnică periodică (ITP) pentru utilaje agricole și tractoare.

Instituția le reamintește proprietarilor că pot solicita deplasarea echipelor RAR dacă dețin astfel de mașini și au nevoie de documente pentru înregistrarea la autoritatea locală. Solicitarea poate fi formulată pentru localitatea în care se desfășoară activitatea sau pentru un alt punct accesibil.

Campania “Venim noi la voi!” se desfășoară în condiții bune atunci când se implică și autoritățile locale pentru sprijinirea fermierilor și deținătorilor de utilaje agricole. Colegii noștri de la RAR Vrancea au desfășurat o acțiune în teren pentru eliberare CIV și efectuarea ITP la această categorie de vehicule.

— a transmis Registrul Auto Român pe Facebook

Pentru ca echipajele să se deplaseze, RAR impune anumite condiții organizatorice. Locul ales pentru verificări nu trebuie să afecteze circulația rutieră și trebuie să dispună de o suprafață betonată, necesară efectuării testelor tehnice.

De asemenea, inginerii RAR se deplasează în teren doar dacă este asigurat un număr minim de cinci utilaje agricole care necesită verificări. Instituția recomandă fermierilor să solicite sprijinul autorităților locale sau să desemneze un reprezentant care să înainteze solicitarea și să gestioneze detaliile organizatorice.

În funcție de disponibilitatea fiecărei reprezentanțe, RAR va organiza deplasarea autolaboratoarelor în punctul stabilit de comun acord cu solicitanții. Campania „Venim noi la voi!” a fost lansată în 2021, inițial ca un proiect-pilot destinat fermierilor care aveau nevoie de eliberarea CIV sau de efectuarea ITP.

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