Prețul motorinei atinge cote alarmante. Fermierii sunt disperați și cer Guvernului să intervină de urgență

Sursă: realitatea.net

Motorina reprezintă unul dintre cele mai mari costuri pentru fermieri, fiind esențială în toate etapele lucrărilor agricole precum pregătirea terenului, semănat, aplicarea tratamentelor, irigații, recoltare și transport.

Orice majorare a prețului carburantului se reflectă direct în costurile de producție, punând în pericol stabilitatea economică a fermierilor și cooperativelor agricole, deja afectați de creșterea prețurilor la inputuri, fenomene climatice extreme și volatilitatea piețelor agricole.

Astfel, Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC), care reunește Federația Națională PRO AGRO, Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România – LAPAR, Uniunea Națională de Ramură a Cooperativelor din Sectorul Vegetal – UNCSV și Asociația Forța Fermierilor – AFF, solicită:

Majorarea bugetului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru 2026, cel puțin cu rata inflației; Suspendarea temporară sau reducerea accizelor la carburanți, conform legislației UE; Asigurarea imediată a lichidităților pentru fermieri prin rambursări rapide de TVA, decontarea concediilor medicale restante, plata ajutoarelor de stat pentru acciza la motorină și urgentarea plăților APIA; Acordarea de garanții de stat pentru credite destinate capitalului de lucru; Instituirea unui moratoriu temporar pentru plata taxelor și contribuțiilor sociale, până la 31 iulie 2026.

AAC subliniază că agricultura este un sector strategic pentru securitatea alimentară și stabilitatea mediului rural, iar alte state membre ale Uniunii Europene au implementat deja măsuri similare pentru protecția producătorilor locali. Organizația și-a exprimat disponibilitatea pentru dialog instituțional și întâlniri de urgență pentru identificarea celor mai eficiente soluții în sprijinul fermierilor.

”Agricultura reprezintă un sector strategic pentru securitatea alimentară națională, stabilitatea economică a mediului rural și echilibrul pieței agroalimentare. Totodată, subliniem că alte state membre ale Uniunii Europene au adoptat deja măsuri proactive și decizii strategice pentru protejarea producătorilor autohtoni și a economiilor naționale, în contextul actualelor tensiuni geopolitice și al volatilității piețelor energetice. În considerarea celor expuse, vă rugăm să dispuneți elaborarea, introducerea pe circuitul de avizare și aprobarea, în regim de urgență, a unui pachet de măsuri care să includă propunerile menționate. Alianța pentru Agricultură și Cooperare își exprimă disponibilitatea pentru dialog instituțional și pentru identificarea celor mai eficiente soluții în sprijinul fermierilor și cooperativelor din România. De asemenea, ne exprimăm disponibilitatea de a participa la o întâlnire de lucru în regim de urgență, în vederea clarificării aspectelor tehnice și operaționale”, a mai transmis organizația agricolă.