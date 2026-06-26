Advertising
Economie· 2 min citire
Pensionarii care ar putea primi mai mulți bani din 2027. Pragul CASS ar urma să fie schimbat
Pensionari
Publicat26 iun. 2026, 08:03
Sursărealitatea.net
Sute de mii de pensionari din România ar putea primi mai mulți bani începând cu 1 ianuarie 2027. Este vorba despre schimbarea pragului de la care se plătește contribuția de asigurări sociale de sănătate, CASS, pentru pensii.
Citește și
- 11:04Autostrada A0 Nord ar putea fi gata cu șase luni mai devreme. Lotul 1 a depășit 63% execuție
- 08:40Prețul carburanților ar putea crește de la 1 iulie. Benzina și motorina riscă să se apropie de 10 lei pe litru
- 08:40ȘOC pe piața tech! Apple scumpește MacBook și iPad după explozia costurilor la memorii: „Nu am mai văzut niciodată așa ceva”
- 22:12AUR vine cu soluții pentru eliminarea unei piedici legislative care blochează antreprenorii români
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Botosani și pe Google News