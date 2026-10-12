De ce nu ajunge electricitatea ieftină la consumator. Analiza președintelui AEI

Publicat 12 oct. 2026, 12:16 Sursă monitorulbt

Costurile reduse de producție a energiei electrice prin surse hidro și nucleare nu se traduc automat în tarife mai mici pentru consumatori. Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), identifică cauza în mecanismul de formare a prețurilor pe piața din România.

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