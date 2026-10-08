Ajutor pentru încălzire în Botoșani: cererile se depun până pe 15 noiembrie

Botoșănenii racordați la sistemul centralizat de termoficare pot depune cereri pentru acordarea ajutorului la încălzire începând cu luna noiembrie 2026. Termenul-limită este 15 noiembrie 2026.
S.C. Modern Calor S.A. a informat că, pentru sezonul rece 2026-2027, clienții aflați în situații financiare vulnerabile pot solicita sprijin financiar pentru cheltuielile de încălzire. Cererile se depun la sediul societății din strada Vârnav, lângă Școala Gimnazială nr. 7.
Pentru a beneficia de ajutor începând cu luna noiembrie 2026, solicitanții trebuie să completeze cererea și declarația pe proprie răspundere, atașând documentele justificative necesare. Termenul-limită pentru depunerea dosarului este 15 noiembrie 2026.
Condiții de eligibilitate
Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă familiilor și persoanelor singure, cetățeni români sau străini, care au domiciliul sau reședința în Municipiul Botoșani. Eligibilitatea este determinată de venitul mediu net lunar pe membru de familie.
Limita maximă de venit pentru familii este de 1.386 lei net/persoană, iar pentru persoanele singure, plafonul se ridică la 2.053 lei net/persoană.
Documente necesare
Solicitanții sunt obligați să atașeze ultimele facturi complete de gaze naturale și/sau energie electrică. Acestea trebuie să conțină obligatoriu codul de client și codul locului de consum, condiție necesară pentru acordarea suplimentului pentru energie.
Persoanele care dețin Carte Electronică de Identitate (CEI) trebuie să prezinte o adeverință care să confirme adresa de domiciliu, deoarece aceasta nu este înscrisă pe documentul de identitate.
Formularele pentru acordarea ajutorului și a suplimentului pentru energie, împreună cu lista completă a documentelor și condițiile de eligibilitate, pot fi descărcate de pe site-ul societății, la adresa www.moderncalor.ro/comunicate.
Clienții pot solicita informații suplimentare la numărul de telefon 0231 537 100 (interioarele 114, 115, 116), prin e-mail la [email protected] sau [email protected], precum și pe canalele de social media ale companiei.