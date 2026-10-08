Ajutor pentru încălzire în Botoșani: cererile se depun până pe 15 noiembrie

Publicat 8 oct. 2026, 08:09 Sursă Botoșani24

Botoșănenii racordați la sistemul centralizat de termoficare pot depune cereri pentru acordarea ajutorului la încălzire începând cu luna noiembrie 2026. Termenul-limită este 15 noiembrie 2026.

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