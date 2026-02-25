Zelenski respinge acuzațiile Moscovei despre arme nucleare: „Este doar o diversiune când Rusia pierde pe front”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a respins ferm, miercuri, afirmațiile lansate de Kremlin privind presupuse planuri ale Occidentului de a furniza arme nucleare Kievului.

Într-o conferință de presă susținută la Kiev, alături de premierul norvegian Jonas Gahr Støre, liderul ucrainean a calificat acuzațiile drept o încercare de a distrage atenția de la situația dificilă a armatei ruse pe câmpul de luptă.

„De fiecare dată când Rusia nu reușește să obțină rezultate militare, începe să vorbească despre arme nucleare în Ucraina. Adevărul este simplu: nu există astfel de arme pe teritoriul nostru”, a declarat Zelenski.

Cooperare mai strânsă cu Norvegia

În cadrul întâlnirii, cei doi lideri au convenit să consolideze cooperarea bilaterală, în special în domeniul securității și al sprijinului pentru Ucraina. Zelenski a subliniat că partenerii occidentali continuă să ofere ajutor defensiv, fără a încălca angajamentele internaționale.

Ucraina și renunțarea la arsenalul nuclear

Președintele ucrainean a reamintit că țara sa a deținut, după destrămarea Uniunii Sovietice, unul dintre cele mai mari arsenale nucleare din lume, la care a renunțat voluntar în 1994, în schimbul unor garanții de securitate.

Acest angajament a fost consfințit prin Memorandumul de la Budapesta, semnat inclusiv de Marea Britanie și Statele Unite, document prin care Rusia se angaja să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.

„Toată lumea știe în ce condiții am renunțat la armele nucleare și cine a încălcat aceste garanții”, a mai spus Zelenski, făcând aluzie la anexarea Crimeei și la conflictul din estul țării.

Mesaj către comunitatea internațională

Liderul de la Kiev a avertizat că astfel de acuzații false fac parte din strategia de propagandă a Moscovei și nu au nicio bază reală. Potrivit acestuia, Ucraina rămâne angajată în respectarea tratatelor internaționale și continuă să caute sprijin pentru apărarea teritoriului său, nu pentru escaladarea conflictului.