Vincenzo Montella îl laudă pe Mircea Lucescu înainte de Turcia – România: „Este o motivație în plus!”

Selecționerul Turciei, Vincenzo Montella, a transmis un mesaj de respect față de Mircea Lucescu înaintea duelului decisiv cu România, din semifinala barajului pentru Cupa Mondială.

În cadrul unei conferințe de presă, tehnicianul italian a subliniat că prezența lui Lucescu pe banca adversă reprezintă un motiv suplimentar de ambiție pentru echipa sa, evidențiind palmaresul impresionant al antrenorului român.

Montella a descris partida ca fiind una extrem de importantă pentru naționala turcă, care își dorește să revină la un turneu final după o perioadă lungă de absență. Acesta a precizat că obiectivul este clar și că echipa nu ia în calcul varianta unui eșec.

Totodată, selecționerul Turciei a subliniat că jucătorii săi sunt pregătiți să gestioneze presiunea unui astfel de meci și că echipa va încerca să își impună stilul de joc, indiferent de situație.

Oficialul a mai afirmat că duelurile împotriva unor antrenori de calibrul lui Lucescu reprezintă provocări speciale, care pot motiva suplimentar echipa.

Partida dintre Turcia și România se va disputa la Beşiktaş Park din Istanbul, într-un meci decisiv pentru calificarea la Cupa Mondială. În cazul unui succes, România va juca finala barajului în deplasare, împotriva uneia dintre echipele Slovacia sau Kosovo.