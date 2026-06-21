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Vântul puternic a făcut prăpăd în județul Bihor. Mai mulți copaci au fost doborâți pe carosabil

Copaci doborâți

Copaci doborâți

Scris de Daniel Onescu Publicat: 21 iun. 2026, 18:26

Vântul puternic a făcut prăpăd duminică după-amiază în județul Bihor, unde mai mulți copaci au fost doborâți și au ajuns pe carosabil, blocând circulația pe mai multe străzi din municipiul Oradea și din zonele apropiate. Pompierii au intervenit pentru îndepărtarea arborilor căzuți și pentru eliberarea drumurilor, astfel încât traficul să poată fi reluat în condiții de siguranță. Până în acest moment nu au fost raportate victime.

”În această după-amiază, pompierii militari din cadrul Detaşamentelor 1 şi 2 Oradea au intervenit în municipiu, pe străzile Episcop Ioan Suciu, Vasile Conta şi bulevardul Ştefan cel Mare, pentru degajarea a trei copaci doborâţi de vântul puternic pe carosabil”, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bihor.

Potrivit reprezentanților instituției, s-a acţionat pe strada Constantin Brâncoveanu pentru înlăturarea unui arbore care prezenta pericol pentru trecători.

Alte apeluri anunţau copaci căzuţi pe şosea: pe drumul dintre Hidişelu de Sus şi Calea Mare.

”Arborii blochează circulaţia în zonă, iar echipajele acţionează pentru eliberarea carosabilului în vederea reluării traficului în condiţii de siguranţă”, au anunţat pompierii.

Mai mult, reprezentanții ISU au menționat că în urma acestor incidente nu au fost raportate victime.

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