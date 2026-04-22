Actualitate· 1 min citire
Un tânăr a furat o motocicletă și a ieșit la plimbare prin Botoșani, fără permis
22 apr. 2026, 14:46
Actualizat: 22 apr. 2026, 14:46
FOTO: Arhivă
Articol scris de Scris de Realitatea de Botosani
Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Botoșani au oprit pentru control, pe 21 aprilie 2026, un motociclu care circula pe strada Calea Națională din municipiu, la ghidon aflându-se un tânăr din Botoșani.
În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, potrivit botosaneanul.ro.
Totodată, din cercetările efectuate a reieșit că tânărul ar fi luat cheile motociclului fără drept, pentru a-l folosi în mod ilegal.
Polițiștii continuă ancheta într-un dosar penal deschis pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere și furt în scop de folosință.
