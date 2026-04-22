Un tânăr a furat o motocicletă și a ieșit la plimbare prin Botoșani, fără permis

22 apr. 2026, 14:46
Actualizat: 22 apr. 2026, 14:46
FOTO: Arhivă

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Botoșani au oprit pentru control, pe 21 aprilie 2026, un motociclu care circula pe strada Calea Națională din municipiu, la ghidon aflându-se un tânăr din Botoșani.

În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, potrivit botosaneanul.ro.

Totodată, din cercetările efectuate a reieșit că tânărul ar fi luat cheile motociclului fără drept, pentru a-l folosi în mod ilegal.

Polițiștii continuă ancheta într-un dosar penal deschis pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere și furt în scop de folosință.

