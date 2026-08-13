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Un cutremur cu magnitudinea de 5,5 grade pe Richter a zguduit El Salvador, Honduras şi Nicaragua

Cutremur de 5,5 grade pe Richter

Cutremur de 5,5 grade pe Richter

Scris deStoica Marian
Publicat13 aug. 2026, 10:07
Sursărealitatea.net

Un cutremur cu magnitudinea de 5,5 a zguduit miercuri, la sfârşitul după-amiezii (ora locală), El Salvador, Honduras şi Nicaragua, fără a provoca victime sau pagube, au anunţat Institutul de Studii Geologice al Statelor Unite (USGS) şi observatoarele seismologice locale, relatează AFP.

Cutremurul a fost resimţit şi în Honduras şi Nicaragua. Cutremurul s-a produs la ora 18:30 (joi, 3:30 ora României) la o adâncime de 56,8 km, cu epicentrul situat în Oceanul Pacific, la aproximativ 160 km sud de capitala salvadoriană, a precizat USGS. Ministerul Mediului din El Salvador a menţionat pe X o magnitudine de 5,7 şi a precizat că "nu există risc de tsunami pentru El Salvador".

Serviciile de protecţie civilă din cele trei ţări nu au semnalat victime sau pagube materiale în urma cutremurului care a stârnit panică în rândul populaţiei.

Cutremurul a avut loc la două zile după un seism cu magnitudinea de 7,4 care s-a produs în vestul Columbiei şi a provocat peste 250 de morţi, câteva mii de răniţi şi aproape 500 de dispăruţi, conform ultimului bilanţ comunicat miercuri de preşedintele Abelardo de la Espriella.

Pe 24 iunie, un puternic cutremur dublu a provocat, de asemenea, peste 6 000 de morţi şi mii de dispăruţi în Venezuela.

America Centrală este afectată în mod regulat de acest tip de fenomene din cauza convergenţei dintre placa tectonică a Caraibelor şi cea a Cocos, precum şi a faliei geologice locale.


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