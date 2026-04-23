Un botoșănean aproape de comă alcoolică a fost prins pe o bicicleta fara frâne

Un biciclist a fost oprit de polițiști pentru un control pe Bulevardul Victoriei din municipiul Dorohoi. În urma testării cu aparatul etilotest, s-a constatat o alcoolemie de 2,22 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost sancționat contravențional și a primit o amendă în valoare de 1.215 lei.

Totodată, polițiștii au constatat că bicicleta nu îndeplinea condițiile minime de siguranță. Aceasta nu avea un dispozitiv de frânare eficient, nu era prevăzută cu un sistem de direcție corespunzător și nici cu un sistem de avertizare sonoră.

Reprezentanții IPJ Botoșani au transmis că siguranța în trafic este responsabilitatea tuturor participanților, indiferent de mijlocul de deplasare folosit. Ei au subliniat că, inclusiv în cazul bicicliștilor, respectarea regulilor de circulație și dotarea corespunzătoare a bicicletei sunt esențiale.