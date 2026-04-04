Turcia, zguduită de un cutremur puternic sâmbătă dimineață

4 apr. 2026, 14:47
Actualizat: 4 apr. 2026, 14:47
Cutremur Turcia

Cutremur Turcia

Un cutremur cu o magnitudine însemnată s-a produs sâmbătă dimineață într-o provincie din estul Turciei.

Un cutremur cu magnitudinea 5,2 s-a produs sâmbătă în provincia Van din estul Turciei, fără a fi semnalate deocamdată victime umane sau pagube materiale, transmit DPA și Xinhua.Din primele informații, seismul s-a produs la ora locală 08:52 (05:52 GMT), la o adâncime de 7 kilometri.În regiune a avut loc un cutremur devastator în 2023, urmat de o replică extrem de puternică. Cele două seisme s-au soldat cu cel puțin 50.000 de morți și au cauzat distrugeri masive în special în sud-estul Turciei și nordul Siriei. 

